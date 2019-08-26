СК Дніпро-1 – Львів: анонс матчу УПЛ

В рамках завершального матчу 5-го туру УПЛ СК Дніпро-1 зустрінеться зі Львовом. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 приходив до УПЛ з ідеями атакувального комбінаційного футболу першим номером та єврокубковими амбіціями, однак після перемоги над Олімпіком команда виглядає вкрай нестабільно. У трьох попередніх турах підопічні Михайленка не здобули жодної перемоги – і якщо у нічиї із Зорею та при поразці Десні дніпровці продемонстрували типовий український бий-біжи, то поєдинок проти Ворскли (1:1) претендував на звання найкращого на тижні.

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Загалом, "жовто-чорні" проявили себе швидкою і агресивною командою, однак їй дуже бракує досвіду. Одним з важливих факторів високої якості футболу у Полтаві з боку СК Дніпро-1 стала наявність у старті Кравченка та Куліша – вони додали діям своїх партнерів солідності та конкретності. Щоправда, Сергій пропустить зустріч через дискваліфікацію, але деякою компенсацією за це стало поверення Супряги до тренувань та підписання швейцарського хавбека Сабатіні.

Львів у перших чотирьох турах справив непогане враження, хоча й зазнав трьох поразок. Дві з них були завдані грандами, а от програш у перестрілці з Ворсклою (3:2) був несправедливим – арбітри призначили доволі сумнівний пенальті в компенсований час і кілька разів проігнорували жорсткі фоли полтавців. В результаті команда Богдана Блавацького залишається всього з однією перемогою, здобутою у вольовому стилі у Чернігові.

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Загалом, "містяни" демонструють високу мобільність та агресію, а також непогану результативність – львів'яни забили чотири голи у двох зустрічах проти рівних собі. Втім, і пропускають вони достатньо – можливо, саме через це Адамюка навіть відправили у дубль. Крім того, Львів продав Бруну Дуарте, а новачки Клебер та Феліпе тільки-тільки прийшли у команду. Словом, проблем вистачає, але, як правильно відзначив Дмитро Михайленко, "містяни" завжди можуть компенсувати негаразди індивідуальними діями.

Кадрова ситуація

Травмовані: Насонов (Львів)

Дискваліфіковані: Кравченко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Львів

СК Дніпро-1: Клищук – Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий – Вакулко, Когут – Кравченко, Булеца, Назаренко – Куліш

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Квасний – Мартан, Приймак – Зубков, Богунов, Альваро – Пернамбуко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Команди виглядають приблизно однаковими за рівнем, класом та ігровою стилістикою, а також мають ряд значних проблем. Саме тому найбільш вірогідною здається результативна нічия.

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