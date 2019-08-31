СК Дніпро-1 – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В рамках 6-го туру УПЛ СК Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Колосом. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Колос.

СК Дніпро-1 у вольовому стилі вдома переграв Колос. Морозко відкрив рахунок на 17-ій хвилині матчу. Дніпряни відігрались у другому таймі, відзначився Назаренко, а вже у компенсований час Когут приніс перемогу СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Колосом в дербі новачків УПЛ

Таким чином СК Дніпро-1 набрав 8 очок і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці. У Колоса залишилося 7 пунктів і 8 сходинка.