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СК Дніпро-1 – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:07 265 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу / фото СК Дніпро-1

В рамках 6-го туру УПЛ СК Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Колосом. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Колос.

59’ Олександр Назаренко
90+3’ Ігор Когут
 
Євген Морозко 17’
17’ Євген Морозко
59’ Олександр Назаренко
90+3’ Ігор Когут

СК Дніпро-1 у вольовому стилі вдома переграв Колос. Морозко відкрив рахунок на 17-ій хвилині матчу. Дніпряни відігрались у другому таймі, відзначився Назаренко, а вже у компенсований час Когут приніс перемогу СК Дніпро-1.

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Таким чином СК Дніпро-1 набрав 8 очок і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці. У Колоса залишилося 7 пунктів і 8 сходинка.

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Відеоновини Колос Колос СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Колос
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