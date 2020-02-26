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СК Дніпро-1 – Динамо: УАФ змінила арбітра VAR

13:18 368 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Динамо: УАФ змінила арбітра VAR
Динамо – СК Дніпро-1 / Футбол 24

Комітет арбітрів УАФ оновив список призначень арбітрів на матчі 20-го туру УПЛ.

 

Євген Арановський замінить Миколу Балакіна в статусі арбітра VAR поєдинку СК Дніпро-1 – Динамо, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, саме Арановський був головним суддею в поєдинку Шахтар – Десна, в якому вперше в історії УПЛ було прийняте рішення за допомогою VAR. Додамо, що новий арбітр VAR матчу Динамо родом з Києва.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00.

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Відеоасистент арбітра (VAR) СК Дніпро-1 - Динамо Динамо Динамо Арбітри СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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