СК Дніпро-1 – Динамо: УАФ змінила арбітра VAR

Англія — 13:28 188
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Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації з єврокубків
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"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукоюІнтерв’ю — 12:00 3157
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Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерівЛіга чемпіонів — 09:00 11727
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Ліон – Ювентус: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 290
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Реал – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 957