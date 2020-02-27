СК Дніпро-1 – Динамо: Циганков потрапив у заявку киян вперше після зимових проблем зі здоров'ям

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко назвав список з 18 гравців, які вирушать на поєдинок 20-го туру проти СК Дніпро-1.

Динамо вирушить у складі 18 гравців до Дніпра на поєдинок проти місцевого СК Дніпро-1. інформує офіційний сайт киян.

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан.

Захисники: Томаш Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Сергій Сидорчук, Міккель Дуелунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадірі, Володимир Шепелєв, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков.

Нападники: Фран Соль, Назарій Русин.

Зазначимо, що Циганков вперше потрапив до заявки Динамо після пошкодження, якого зазнав під час зимових зборів. Через це Віктор пропустив усі спаринги, заплановані Михайличенком на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00.

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