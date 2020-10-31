"Що сьогодні не вдалося виконати гравцям? Помилки, звісно є, але в загальному команда росте, грає. У порівнянні з попереднім часом ми домінуємо на полі і контролюємо хід матчу. Уже є якийсь прогрес у нашій грі. Коли доставляємо м'яч до штрафного майданчика, там у нас виходить менше, аніж я очікую.

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Щодо Супряги... Хочу від нього більше активності, більше прийому м'яча і більше моментів для себе і партнерів. Він – молодий хлопець. Центрфорварди в Динамо повинні бути рівня Ліги чемпіонів. Йому потрібно багато чому навчитися і він це робить – тренується, грає. Всі великі майстри не відразу стали ними. Всім знадобився час, щоб набратися досвіду. Я довіряю Супрязі і впевнений у ньому. У нас немає інших альтернатив на цю позицію. Сподіваємося, що він буде швидко рости.

Що стосується двох наших опорних півзахисників, то сьогодні вони добре зіграли. Домінували в середині поля і страхували один одного. Мені сподобалася їхня гра, але наступний матч буде тільки в середу, тому у нас буде час подумати над тим, хто буде грати.

Чи грав би Белуце сьогодні, якби не його невдалий вихід на заміну в Будапешті? За ті заміни я беру вину на себе. Зазвичай я так не роблю, коли у наших воріт стандарт. Гравцеві, який виходить на поле, потрібен час, щоб увійти в захисний механізм команди. Белуце пішов за своїм суперником і не створив офсайд", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря