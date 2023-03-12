Головний тренер Динамо Мірча Луческу був небагатослівним після поєдинку зі СК Дніпро-1.

"Сьогоднішній коментар буде короткий. Була важка і хороша гра, грали дві тактично підготовлені команди, кожна з яких хотіла перемогти. Це важлива перемога для нас. І це єдине, що я хотів сказати сьогодні. Усім дякую", – цитує Луческу UA-Футбол.

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Після цього Мірча встав та покинув приміщення, проігнорувавши усі питання журналістів.

Нагадаємо, що Динамо мінімально перемогло СК Дніпро-1 та не дозволило Зорі відірватись. Дніпровці ж втратили лідерство в таблиці, оскільки Шахтар в цьому турі розбив Кривбас.

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