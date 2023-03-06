Вже у наступному турі Динамо зіграє з лідером чемпіонату України – СК Дніпро-1. Номінально домашня для команди Олександра Кучера гра пройде в Ужгороді на стадіоні Авангард, повідомляє офіційний сайт киян.

"Для Динамо багато що може вирішитися у матчі з СК Дніпро-1": Буяльський знайшов причину провалу з Інгульцем

Поєдинок відбудеться у неділю, 12 березня, і стартує о 13:00. У прямому ефірі гру транслюватиме телеканал "2+2".

Нагадаємо, Динамо з поразки розпочало друге коло змагань, поступившись вдома Інгульцю (0:2). СК Дніпро-1 у поєдинку з Олександрією втратив перемогу на останніх хвилинах (2:2) і тепер має однакову кількість очок з Шахтарем. До слова, кияни у турнірній таблиці відстають від дніпрян на 6 пунктів.

Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта