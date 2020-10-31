"Це гра проти одного з найкращих клубів країни. Для СК Дніпро-1 це дуже важливий поєдинок, в якому ми постараємося проявити свої найкращі якості і побачити свій рівень на тлі такої сильної команди, яка виступає у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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Цей матч буде для нас певною мірою на кшталт єврокубкового. Нечасто доводиться грати проти таких суперників, тому це буде показник нашої готовності на даний момент.

Ми не фаворити в цій парі, тому, чого душею кривити, звичайно, нічия нас би влаштувала. Але ми і від перемоги не відмовимося", – цитує Довбика видання Zbirna.com.

Нагадаємо, матч 8-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Динамо відбудеться вже сьогодні, 31 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛ