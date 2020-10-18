СК Дніпро-1 приймав Десну у рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Вже на першій хвилині зустрічі дніпряни святкували взяття воріт після фантастичного удару у дев'ятку від Олександра Назаренка.

СК Дніпро-1 впевнено переграв Десну – дніпровці здобули першу перемогу в чемпіонаті

Після перерви арбітр призначив пенальті у ворота гостей, який впевнено реалізував Артем Довбик, подвоївши перевагу підопічних Йовічевіча.

Для СК Дніпро-1 це дебютна перемога у нинішньому сезоні УПЛ. Після 6-ти турів дніпряни розташувались на 10-й сходинці турнірної таблиці, Десна – 7-ма.

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