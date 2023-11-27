На вершині УПЛ сформувалося тривладдя – рівну кількість очок мають СК Дніпро-1, Кривбас і Полісся. Втім, два останніх клуби у цьому списку свої матчі в турі зіграли, а от команда Юрія Максимова сьогодні має шанс повернути одноосібне лідерство, захоплене після перемоги над Шахтарем. Відрив від "гірників" взагалі можна збільшити до восьми залікових балів, що неабияк важливо у контексті двох ігор донеччан у запасі.

СК Дніпро-1 хоче підписати лідера екс-команди Максимова

Щільність у турнірній таблиці нині така, що кожна осічка ризикує вилитись у проблеми. Поки що у СК Дніпро-1 їх майже не було – з новим тренерським штабом колектив виграв 8 із 10 матчів УПЛ, зазнавши всього однієї поразки (та і то через втому). Серед жертв "спортклубівців" опинились Динамо, Шахтар, Зоря й Ворскла, Рух. Непогано, еге ж?

За очікуваними очками підопічні Юрія Максимова йдуть другими, тож успіх не є випадковим. При цьому дніпровці не демонструють аж надто складного футболу. Вони працюють у прагматичному руслі, тримаючи щільність на власній половині поля (у СК найкраща оборона УПЛ за очікуваними показниками) і караючи на зустрічних курсах.

В позиційному наступі Дніпро-1 не настільки яскравий в ідейному плані, як той же Шахтар, однак у команди є певна різноманітність у заготовках. Флангові зміщення Гуцуляка, дальні постріли Лєднєва, поліфункціональність Філіппова, шикарна пасова робота Піхальонка й Рубчинського, дуже хороші стандарти (особливо в них феєрить Адамюк) – цей арсенал набагато цікавіший, ніж опора на магію Піхальонка-Довбика. Що найбільш важливо, "спортклубівці" надзвичайно ефективно реалізовують цей арсенал.

Чорноморець інакший. За підбором гравців команда приблизно рівна Дніпру-1. Глибина складу також пристойна, а в ідейному плані Роман Григорчук навіть виглядає цікавіше за Юрія Максимова. Коуч дніпровців – вмілий ремісник, який ідеально володіє своїм набором інструментів і раз за разом перетворює руїни на красиву будівлю. Наставник одеситів же – митець, який перебуває в пошуку ідей і займається розбудовую цікавих проектів.

На тактичному рівні це виражалось у вкрай потужній системі позиційного наступу. В ідеальному стані атака "моряків" не поступається Шахтарю чи праймовому Динамо. Цей плюс поєднується з надзвичайно інтенсивною грою без м'яча та дикою фізичною підготовкою – гравці Зорі, наприклад, були шоковані нею. З такими перевагами Чорноморець деякий час тримався у групі претендентів на медалі.

Втім, навіть на піку форми Чорноморцю критично бракувало стабільності. Стабільно вдавалося лишень чергувати перемоги з невдачами. Нині ж ситуація стала зовсім сумною – за п'ять попередніх турів одесити здобули всього одну перемогу (над Минаєм), програвши Кривбасу, Руху й Чорноморцю (а також відскочивши на 0:0 із Зорею). Як наслідок, колектив скотився аж на дев'яту позицію.

Чорноморцю на цьому відрізку дико не щастило з арбітражем, але за очікуваними очками команда впала аж на 11-ту позицію. Тобто, винні не тільки судді. Хай там як, а списувати "моряків" поки що зарано – звитяга над СК Дніпро-1 дозволить порівнятись у таблиці з Динамо, а звідти до топ-4 всього три очки при грі в запасі.

Роману Григорчуку неабияк важливо завершити осінню частину чемпіонату на мажорній ноті, адже у протилежному випадку зимового кадрового посилення можна і не дочекатись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Когут, Третьяков (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Гучек (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Чорноморець

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв, Шпорн, Кузик – Бадібанга, Ієде, Штогрін

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Враховуючи нинішню форму Дніпра-1 і останні результати Чорноморця, висновок напрошується сам собою – команда Юрія Максимова є фаворитом. Втім, на легку прогулянку "спортклубівцям" розраховувати не слід. "Моряки" хоч і нестабільні, але дуже небезпечні. Тим паче, у склад після повернувся Ієде, який дуже вміло підлаштовується під партнерів і сильно додає атаці ефективності.

Взагалі, сьогодні на Дніпро-Арені відбудеться битва прагматизму й романтизму. Команди сильні у своїх перевагах – питання тільки в тому, хто їх краще реалізує. СК Дніпро-1 досі робив це безпомилково, чого не скажеш про Чорноморець, тож ставимо на перемогу господарів.

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