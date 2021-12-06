СК Дніпро-1 в осінній частині чемпіонату називали одним із головних претендентів на бронзу, однак ряд непереконливих матчів зі слабенькими суперниками та провали в поєдинках з прямими конкурентами поставили цей прогноз під сумнів. "Спортклубівців" критикували ледь не щотижня, але навіть з купою ігрових проблем команда набирала солідний відрив за очікуваними очками та голами – статистично дніпровці йшли третіми протягом усієї осені, хоча в турнірній таблиці Ворскла й Зоря трималися вище.

Йовічевіч: Мета СК Дніпро-1 – виграти Кубок України

В листопаді підопічних Ігора Йовічевіча прорвало. Команда виграла усі п'ять матчів із сумарним рахунком 15:2, піднявшись на третю позицію й ставши чвертьфіналістом Кубка. Щонайголовніше, СК Дніпро-1 показав всю свою міць на тлі сильних суперників і почав забивати надзвичайно багато – Олександрії за 12 хвилин відвантажили три голи, Ворскла ковтнула п'ять за годину (чотири м'ячі дніпровці вколотили за 10 хвилин), а Минай отримав чотири (пропустивши тричі за перші 30 хвилин). Особливо вражали Довбик (6 голів, 2 асисти), Піхальонок (3+2) та Гуцуляк (3 м'ячі).

Втім, вся ця демонстрація сили не матиме сенсу, якщо колектив втратить очки в Одесі з Чорноморцем. Зоря вчора піднялася на третю позицію, відірвавшись на одне очко (у луганців перевага за особистими зустрічами). Та і Ворскла відстала не сильно – полтавці йдуть всього в двох залікових балах позаду. Між тим, СК Дніпро-1 дуже хоче зазимувати третім.

Чи здатний Чорноморець зупинити машину Ігора Йовічевіча? У поєдинку першого кола "моряки" зазнали нищівної поразки, однак тоді команда тільки зібралася, а формально домашня гра була проведена в Дніпрі – тепер же одесити приймають "жовто-чорних" на своєму полі. Підопічні Юрія Мороза зігралися, а їхня робота в атаці відверто подобається. Новачок УПЛ створює пристойну кількість моментів і періодично влаштовує епічні перестрілки (на кшталт 4:3 з Рухом), хоча частіше страждає марнотратством.

Втім, молодість колективу, простенька тактика (закидання під флангові контратаки) та жахлива оборона тягнуть "моряків" на дно в прямому сенсі – команда йде всього у трьох очках від останньої позиції в турнірній таблиці. За кількістю очікуваних пропущених голів Чорноморець є найгіршим в УПЛ, та і в реальності більше пропускав лишень Маріуполь. З таким футболом сподіватись на сенсації одеситам дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Чорноморець

СК Дніпро-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбик

Чорноморець: Кучерук – Путря, Біловар, Дубко, Вантух – Михайленко, Вачіберадзе – Цитаішвілі, Смирний, Авагімян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Чорноморець вдома здатний дати бій. З атакою в цієї команди все в порядку, а мотивація у одеситів битиме через край – втім, для матчу проти нинішнього СК Дніпра-1 цього занадто мало. Букмекери не вірять навіть у нічию – і сьогодні з ними варто погодитись. Будь-який результат, окрім переконливої перемоги підопічних Ігора Йовічевіча, стане сенсацією.

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