СК Дніпро-1 прийме вдома кіпрський Аполлон у поєдинку 5-го туру Ліги конференцій. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч СК Дніпро-1 – Аполлон стартує о 22:00 за київським часом. Дніпряни можуть гарантувати участь у плей-офф Ліги конференцій у разі перемоги над кіпріотами. Дивитися гру в прямому етері можна на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.

СК Дніпро-1 – Аполлон: анонс матчу Ліги конференцій

Стартовий склад СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Хамаш – Рубчинський, Бабенко – Танчик, Пихальонок, Назаренко – Довбик.

Стартовий склад Аполлона: Йовановіч – Кабрал, Кір'яку, Йовановіч, Алесамі – Колль, Шполяріч – Піттас, Онженда, Йостен – Генті.