УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок третього за силою єврокубку між українською та кіпрською командами.

Головним арбітром матчу 5-го туру групового етапу Ліги конференцій у групі E між СК Дніпро-1 і Аполлоном стане 33-річний португальський рефері Антоніу Нобре, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Педру Рібейру та Нельсон Перейра. Четвертим арбітром буде Рікарду Байшінью.

До слова, Нобре лише одного разу пересікався з українськими командами: в сезоні 2021/22 він зафіксував виїзну перемогу Динамо U-19 по пенальті над Депортіво (5:4) в Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 і Аполлоном відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, у словацькому Кошице. Початок зустрічі о 22:00.

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