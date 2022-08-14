СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака: матч Ліги Європи розсудить нефартовий для українців арбітр
Стало відомо, хто розсудить поєдинок Ліги Європи між СК Дніпро-1 та АЕКом Ларнакою.
Головним арбітром матчу між СК Дніпро-1 та АЕКом стане німецький арбітр Тобіас Штілер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельман та Едуард Бейтінгер. Зазначимо, що Штілер 4 рази працював на матчах українських команд: Динамо та Зоря програли свої матчі Челсі та Еспаньйолу відповідно, збірна України розійшлась миром з Францією у відборі до ЧС-2022. Єдину перемогу за суддівства Штілера здобув Шахтар у грі з Брагою.
Додамо, що перша гра між СК Дніпро-1 та АЕКом Ларнака відбудеться 18 серпня, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 25 серпня, початок о 19:00.
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