Стало відомо, хто розсудить поєдинок Ліги Європи між СК Дніпро-1 та АЕКом Ларнакою.

Головним арбітром матчу між СК Дніпро-1 та АЕКом стане німецький арбітр Тобіас Штілер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

СК Дніпро-1 офіційно обрав стадіон для проведення домашніх єврокубкових матчів

На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельман та Едуард Бейтінгер. Зазначимо, що Штілер 4 рази працював на матчах українських команд: Динамо та Зоря програли свої матчі Челсі та Еспаньйолу відповідно, збірна України розійшлась миром з Францією у відборі до ЧС-2022. Єдину перемогу за суддівства Штілера здобув Шахтар у грі з Брагою.

Додамо, що перша гра між СК Дніпро-1 та АЕКом Ларнака відбудеться 18 серпня, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 25 серпня, початок о 19:00.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті