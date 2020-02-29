"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1

Україна — 00:30 9876
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СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян
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Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонськийАнглія — 28 лют 3508
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентівЛіга Європи — 28 лют 31903
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Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 28 лют 40870
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"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота БенфікиЛіга Європи — 28 лют 2644