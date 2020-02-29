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ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1

07:30 1045 Читать на русском
"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1
Ультрас Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Фанати Динамо вкотре підкреслили недружелюбне ставлення до СК Дніпро-1 в поєдинку 20-го туру УПЛ.

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Ультрас Динамо спалювали шарфи із символікою СК Дніпро-1 та співали образливі кричалки на адресу клубу з Дніпра, чим поділились в Instagram White Boys Club.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

"Нема традицій, нема фанатів – чорно-жовта х***я. Оле-ола, СК – шматок лайна", – лунало на секторі фанатів Динамо.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 переграв Динамо (3:1) завдяки хет-трику Супряги, а поєдинок запам'ятався цілим рядом суперечливих рішень арбітра Катерини Монзуль із допомогою VAR.

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