СК Дніпро-1 може підсилитись двома гравцями Шахтаря
09:18 - Читать на русском
Півзахисник донецького Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1.
Хавбек може приєднатись до команди із Дніпра на правах оренди, поділився Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.
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Окрім нього, СК Дніпро-1 також розраховує орендувати Олександра Піхальонка із правом викупу. Додамо, що дніпряни поки що розчаровують результатами – всього 1 очко за 3 тури.
До слова, Вакула провів лише 2 поєдинки у складі Шахтаря після переходу з Маріуполя. Піхальонок провів у складі "гірників" 5 матчів у сезоні 2019/20.
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