Ситуація з Тайсоном абсолютно нормальна у футболі, – тренер Шахтаря Северіно

Асистент Луїша Каштру Вітор Северіно прокоментував скандальну ситуацію з Тайсоном, який хотів перейти в Рому.

"Це нормальна ситуація в футболі. Тому я перебуваю сьогодні тут, а не у Віторії Гімараєш. Хороші професіонали завжди затребувані в інших клубах. Наша робота – тренувати і готувати гру, а все інше пов'язане з адміністрацією клубу. Вони приймають рішення.

Тайсон кардинально змінив імідж – бразилець емоційно переживає зірваний трансфер

Вважаю, що в великих клубах тренерський штаб не повинен переживати через гроші і гравців, тому ми абсолютно далекі від цієї ситуації.

Тайсон – великий професіонал. Ось щойно закінчилося тренування, і він відмінно працював. Можу сказати про Тайсона тільки позитивні речі. Як і про всіх гравців, якщо говорити про тренування та матчі. Все, що стосується кар'єри, це питання гравців, агентів і керівництва клубу.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

Чи залишився він капітаном? Наскільки я знаю, нічого не змінилося. Але на певні питання я, як тренер-асистент, не повинен відповідати. Луїш Каштру – головний тренер, і всі питання до нього", – цитує Северіно Tribuna.com.