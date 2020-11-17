"Ситуація з коронавірусом стала для мене шоком. Почуваюся, як і вчора, як і тиждень тому. Що далі? Не знаю. Я поки на самоізоляції в готельному номері. Зараз вирішують, як мені краще дістатися до Бельгії. Там я, радше за все, здам ще один тест, і вже за його результатами буде зрозуміло, що мене чекає.

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Не думаю, що ці втрати вплинуть на команду. У нас є хлопці, які можуть замінити вибулих. В позитивний результат для нашої команди вірив завжди. Збірна потренувалася, тренерський штаб розповів план на гру, який колектив постарається втілити в життя. Попереду фінал. Вірю, що до цього матчу наша команда підійде в найкращій формі. Сил нашим хлопцям вистачить. Графік матчів непростий, але всі, в принципі, перебувають в однакових умовах. Грати завжди цікавіше, ніж тренуватися. Швейцарці фаворити хіба тільки через те, що вони грають удома. Але і в цьому я не бачу проблеми, оскільки матч відбудеться при порожніх трибунах", – резюмував Соболь у коментарі Команда№1.

Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу сьогодні, 17 листопада.

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