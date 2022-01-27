"У президента Десни Володимира Левіна є своя позиція – це добре. Я гадаю, що все на свої місця розставлять компетентні органи. Решта – балаган.

Президент Десни: Калітвінцев повинен повернутися в клуб, почати грати та отримати свої гроші

Є закон, за яким треба жити. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено найближчим часом. Що приймуть, те й виконуватимемо.

Чи готові ми викупити контракт Калітвінцева, якщо рішення буде не на нашу користь? Давайте рухатись поступово, а не фантазувати", – сказав Кітаєв у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 29-річний хавбек вирішив припинити співпрацю з Десною через заборгованість по зарплаті, але клуб не пішов назустріч гравцю і відмовився від обопільного розірвання угоди. Як наслідок, Владислав перейшов до Олександрії, з якою зараз тренується, але його не можуть заявити, доки він не розірве контракт з Десною.

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