"Ситуація тривожна", – Тухель побоюється втрати захисника Челсі
Головний тренер Челсі Томас Тухель поділився думками щодо майбутнього оборонця "синіх" Антоніо Рюдігера.
"Майбутнє я пророкувати не вмію. Я не знаю, чи спілкувалися його агенти з іншими командами, якщо ви про це знаєте – ну гаразд.
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Звичайно, це можливо, оскільки на дворі січень, а новий контракт із нами він ще не підписав. Але, як я розумію, наш клуб веде переговори з ним. Антоніо добре знає мої вимоги, знає, що я ціную нагоду працювати з ним.
Рівень його гри, як і раніше, неймовірно високий, він видатний. І не може бути жодних сумнівів у тому, що через це ситуація викликає тривогу.
Моя точка зору відома, і клуб щосили намагається досягти результату, веде переговори. У цьому сенсі мало що змінилося", – цитує Тухеля Metro.
У нинішньому сезоні АПЛ Антоніо провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами. ЗМІ повідомляли про інтерес до послуг Рюдігера з боку Барселони та Реала.
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