"Шанси на сьогоднішній день є і у Фінляндії, і у Боснії та Герцоговини. Що стосується казахів, то вони можуть лише попсувати нерви. Як це було в матчі з Україною. Та й французи з ними намучилися. Але як би там не було, але збірна Казахстану все ж таки не дотягує до високого рівня фаворита.

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В гостях у казахів грати важко, оскільки матчі проводяться на штучному полі. Наша національна команда збереться 29 серпня, а вже через два дні їй доведеться летіти в Казахстан. На відміну від збірної України, у суперника буде цілий тиждень на підготовку до матчу. А це важливо. Загалом, ситуація непроста", – заявив Блохін в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС-2022 – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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