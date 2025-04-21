– Я не можу виставляти Максимову оцінку за його роботу, не перебуваючи всередині команди та клубу. Спад у результатах та грі Ворскли очевидний, але тому є і логічне пояснення. Через травми випало кілька гравців. Однак якщо при всьому цьому Максимов таке от каже, то щось всередині клубу, певно, відбувається… Мабуть, дійсно слід йому поговорити з керівництвом Ворскли. На початку сезону від Ворскли всі очікували набагато кращих результатів, але не в усьому винен Максимов.

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– Зараз у Ворскли не все добре не лише з результатами на внутрішній арені. Є чимало чуток, що у полтавському клубі існують проблеми з фінансуванням. Власне, і сам Максимов теж обмовився якось про це. Можливо, саме це відображається на результатах та мікрокліматі полтавського колективу? Я про те, що почесний президент клубу Костянтин Жеваго перебуває під санкціями та, певно, вже не так щедро вкладає гроші у клуб.

– Ситуація довкола Костянтина Жеваго і санкціями щодо нього дуже впливає на результати Ворскли, я у цьому впевнений. Це і є основна причина. Гравці команди, тренери – теж всі ж чудово знають про цю ситуацію, бо ваші колеги чимало про неї пишуть, хлопці все розуміють... Добре знаю і з повагою відношусь до Костянтина Валентиновича. Він завжди намагався якнайкраще підтримувати клуб та команду фінансово. Не знаю, як справи у клубі зараз, але дуже сподіваюсь, що все у Ворсклі налагодиться.

– Взимку на трансферному ринку Ворскла поводилася дуже пасивно. Фактично ніяк команду не зміцнили взятий у захист в оренду мало кому відомий костаринканець Фернан Фаеррон, придбаний півзахисник Мілот Авдилі. Косовар теж далеко не зірковий виконавець. Хіба Максимов не розумів, що лава в нього закоротка і що це позначиться на результатах?

– Я про це й говорив на початку нашої розмови, тобто натякнув, коли сказав, що не у всьому винен Максимов. Мав на увазі те, що він, точно б хотів посилити команду, але, найпевніше не міг, бо був обмежених у своїх діях. Є якась клубна політика, можливо, якісь обмеження, ставка на своїх. Не знаю. Але в нас перед очима турнірна таблиця, де Ворскла внизу, тож керівництву є над чим задуматися. Лава у Ворскли дійсно короткувата. От Юрій Вільйович каже, що не має претензій до своїх гравців щодо самовіддачі. Я з ним погоджуюсь, але ж є таке поняття, як майстерність.

– Не хотілося б наврочити, але ще чотири поразки поспіль можуть коштувати Ворсклі прописки в УПЛ. Ваш прогноз: залишиться чи ні полтавська команда в елітарному дивізіоні вітчизняного футболу?

– Неприємна серія з поразок вже затягнулася, будемо відвертими, але… Сподіваюсь, що Ворскла збереже прописку в еліті. Це клуб з хорошою історією, старожил Вищої ліги та УПЛ, клуб який виховав не одного класного гравця для вітчизняного футболу. А ще я вірю в Юрія Максимова. Він – тренер з чималим досвідом, виплутувався не з однієї складної ситуації, – сказав Сачко для Sport-Еxpress.

Нагадаємо, наразі полтавський клуб посідає 14-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 21-м набраним балом.

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