"Завжди казав, що щасливий у Манчестері, але не можу уявити, що може трапитись у майбутньому. Ми побачимо. Мої відносини з клубом дуже чесні. Я відкритий з ними, а вони знають, чого я хочу.

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Якщо залишусь, то буду дуже щасливим, завжди з повагою ставитимусь до клубу і віддаватимусь повністю. Якщо ні, то це футбол. Сіті – великий клуб, який не любить нещасливих гравців. Нам завжди кажуть: якщо ти не щасливий, то можеш піти.

Звісно, вони захочуть щось заробити на нас, адже це бізнес. Та клуб завжди був чесний зі мною, а я завжди чесний з ними. Що б не сталось, це буде з великою повагою", – цитує Бернарду ESPN.

Нагадаємо, за португальця активно бореться Барселона. Манчестер Сіті оцінює хавбека у 50-60 мільйонів євро. Поки остаточної домовленості між клубами немає.

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