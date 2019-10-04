Сітало: Не назвав би гол Генту одним з найважливіших у своїй кар'єрі

Форвард Олександрії Артем Сітало, який зрівняв рахунок у матчі з Гентом (1:1), поділився враженнями після матчу Ліги Європи.

"Не сказав би, що Гент чимось здивував. Ми їх розбирали, добре вивчили і ми це показали. Могли як програти, так і виграти, а нічия – закономірний результат. Гол? Не сказав, що це вже один з найважливіших голів в моїй кар'єрі. Це, в цілому, для всієї команди важливо.

Олександрія – Гент – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми заслужили на цей результат. Президент клубу зайшов до роздягальні, подякував. Сказав, що потрібно працювати далі, попереду вже чемпіонат.

Тренер налаштовував, що потрібно було реабілітуватися після Вольфсбурга. Якщо когось боятися – можна взагалі не виходити на поле. Всі віддавалися на 120%. Звичайно, всі дуже задоволені. Для Олександрії це велике свято – команда в Лізі Європи. Поклали очки в скарбничку України в загальний залік", – цитує Сітала Sport.ua.

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