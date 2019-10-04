toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

Сітало: Не назвав би гол Генту одним з найважливіших у своїй кар'єрі

12:03 363 Читать на русском
Сітало: Не назвав би гол Генту одним з найважливіших у своїй кар'єрі
Артем Сітало / Getty images

Форвард Олександрії Артем Сітало, який зрівняв рахунок у матчі з Гентом (1:1), поділився враженнями після матчу Ліги Європи.

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

"Не сказав би, що Гент чимось здивував. Ми їх розбирали, добре вивчили і ми це показали. Могли як програти, так і виграти, а нічия – закономірний результат. Гол? Не сказав, що це вже один з найважливіших голів в моїй кар'єрі. Це, в цілому, для всієї команди важливо.

Олександрія – Гент – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми заслужили на цей результат. Президент клубу зайшов до роздягальні, подякував. Сказав, що потрібно працювати далі, попереду вже чемпіонат.

Тренер налаштовував, що потрібно було реабілітуватися після Вольфсбурга. Якщо когось боятися – можна взагалі не виходити на поле. Всі віддавалися на 120%. Звичайно, всі дуже задоволені. Для Олександрії це велике свято – команда в Лізі Європи. Поклали очки в скарбничку України в загальний залік", – цитує Сітала Sport.ua.

Олександрія відстояла нічию з Гентом в Лізі Європи: Яремчук провалився, Шаран був готовий до всього та надія на плей-офф

blog_ava
"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство
12:30
3390
Теги
Ліга Європи Олександрія - Гент Олександрія Олександрія Артем Сітало Артем Сітало
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
34
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук