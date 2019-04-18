Сіссоко не знав про вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів – конфуз дня

Півзахисник Тоттенхема Мусса Сіссоко розповів, що дізнався про вихід команди в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із запізненням.

"Я був на лавці для запасних і бачив п'ятий гол Манчестер Сіті. Я був настільки засмученим, що відразу пішов в роздягальню.

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Я був там сам, ніхто не супроводжував мене, жоден телевізор не транслював гру, і в моїй голові ми були поза турніром. Невдовзі один зі працівників зайшов у роздягальню і сказав: "Неймовірно, ми зробили це!". І я запитав: "Як ми це зробили?". Лише тоді я дізнався, що гол скасували.

Потім я одягнув форму, забув про свою травму і вибіг на поле, щоб приєднатися до святкування такого історичного моменту. Це був неймовірний емоційний шок", – цитує Сіссоко L'Equipe.

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