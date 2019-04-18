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Сіссоко не знав про вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів – конфуз дня

18:17 1752 Читать на русском
Сіссоко не знав про вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів – конфуз дня
Мусса Сіссоко / фото із соцмереж

Півзахисник Тоттенхема Мусса Сіссоко розповів, що дізнався про вихід команди в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із запізненням.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Я був на лавці для запасних і бачив п'ятий гол Манчестер Сіті. Я був настільки засмученим, що відразу пішов в роздягальню.

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Я був там сам, ніхто не супроводжував мене, жоден телевізор не транслював гру, і в моїй голові ми були поза турніром. Невдовзі один зі працівників зайшов у роздягальню і сказав: "Неймовірно, ми зробили це!". І я запитав: "Як ми це зробили?". Лише тоді я дізнався, що гол скасували.

Потім я одягнув форму, забув про свою травму і вибіг на поле, щоб приєднатися до святкування такого історичного моменту. Це був неймовірний емоційний шок", – цитує Сіссоко L'Equipe.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Мусса Сіссоко Мусса Сіссоко
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