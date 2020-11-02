"Тато дуже хотів, щоб я став професіональним футболістом, і щоб пішов саме в Динамо. Потім він загинув. Мама відвела мене на відбір, і з п'ятдесяти осіб взяли тільки мене одного і ще одного хлопця. Першим тренером був Валерій Миколайович Краснощок, потім – Сергій Миколайович Журавльов, і пішло-поїхало.

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У Динамо найбільше спілкуюся з Де Пеною, Міккі Дуелундом і раніше – Франом Солем. З ними легко вчити англійську, яка потім може стати в нагоді при трансфері в європейський клуб.

Хотілося б бачити себе лідером київського Динамо. Ну, або вже пограти в Європі, а також закріпитися в національній збірній. Я думаю ще кілька років пограти в Динамо, а потім – Європа. Англія. Тоді я буду вважати, що кар'єра футболіста вдалася. За кого? За когось із топ-5. Якщо скажу Ліверпуль, а потім перейду в Челсі – захейтять", – сказав Сирота в ефірі FootballHub.

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