"Переліт був досить тривалим – близько п'яти годин. Увечері після прибуття в ОАЕ у нас було тренування, а після нього о 10 годині вечора ми вже були вільні.

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Не можу сказати, що якось впливають обмеження через COVID-19. Все вже звичне. У готелі необхідно постійно ходити в масках, а в аеропорту потрібно було спочатку здати тест на коронавірус, і тільки потім забирати свій багаж. Тому ми затрималися в аеропорту приблизно на півгодини довше, ніж зазвичай.

На зборах завжди важко. Але ми відпочивали два тижні, а потім працювали за індивідуальною програмою. Тому до початку зборів вже підходили плюс-мінус підготовленими.

Сьогодні було сказано, що ми будемо більше працювати над початком атаки від захисників, тому що в цьому компоненті у нас було багато помилок. Мірча Луческу на кожному тренуванні може привести новий приклад, тому ми вчимося", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

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