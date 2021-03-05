"З ким зі оборонців хотів би зіграти у парі? Особисто я рівняюся на молодого футболіста Інтера Алессандро Бастоні. Я був би не проти зіграти з ним.

Забарний – про адаптацію у головній команді Динамо: Мене підтримує Миколенко

Оцінити рівень гри Динамо за 10-бальною шкалою? Думаю, що десь в районі 6-ти балів. Ми ще далеко не все вміємо і є куди рости.

Страх перед матчами? Думаю, що переживання перед матчем – абсолютно нормальне явище у всіх футболістів. Але коли ти виходиш на розминку, воно зникає", – цитує Сироту dynamomania.

У нинішньому сезоні УПЛ 20-річний захисник Динамо провів 6 поєдинків.

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