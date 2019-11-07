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Сирота про Луїша Каштру: Потрібно мати неабиякий талант, щоб так розвалити Шахтар

13:49 1211 Читать на русском
Сирота про Луїша Каштру: Потрібно мати неабиякий талант, щоб так розвалити Шахтар
Святослав Сирота / Фото з відкритих джерел

Екс-президент ПФЛ та колишній воротар київського Динамо Святослав Сирота розкритикував тренерську діяльність Луїша Каштру у донецькому Шахтарі.

"Як уболівальник Динамо Київ, я дуже щасливий вибором тренера в Шахтарі. Так вдало розвалити команду за кілька місяців, маючи стільки гравців найвищого рівня, це треба мати неабиякий талант! Сергій Анатолійович (Палкін – прим.), низький вам уклін і подяка від мене і всіх моїх друзів.
P. S. Пятов – мегакруто!", – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, Шахтар у додатковий час врятував нічию у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (3:3).

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Теги
Шахтар Шахтар Святослав Сирота Луїш Каштру Луїш Каштру
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