"У національній команді чудовий колектив, усі хлопці дуже хороші. Що стосується тренувального процесу, то все дуже сподобалося: і підхід, і індивідуальні бесіди, і теорія. Усе класно, на вищому рівні.

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Руслан Ротань неодноразово казав, що молодіжна збірна бере приклад з національної команди. Вправи дійсно схожі. І, наскільки я встиг зрозуміти по вчорашньому тренуванню, вимоги теж подібні. Тому мені особливо не доводиться перемикатися.

У молодіжці усі думки – лише про перемогу в найближчих двох матчах. Турнірне становище дає про себе знати, тому слід виправляти ситуацію. Настрій у команді чудовий, тому, думаю, ми підійдемо до цих поєдинків у хорошій формі – і фізичній, і психологічній. Просто потрібно показувати наш футбол, в який ми вміємо грати, і нічого не вигадувати. У нас дуже сильні хлопці з технічної точки зору. Думаю, якщо ми зіграємо організовано, то можемо виграти у Данії", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України викликав захисника Динамо на збір, однак згодом вирішив, що оборонець необхідніший молодіжці.

До слова, до 3 вересня команда Ротаня працюватиме в Києві, а вже 4-го числа зустрінеться зі збірною Данії U-21 в рамках кваліфікації ЧЄ-2021. 8 вересня збірна України U-21 в Гельсінкі гратиме з однолітками з Фінляндії.

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