Захисник Динамо та молодіжної збірної Олександр Сирота прокоментував прийдешній поєдинок з румунськими однолітками в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

"Дуже неприємна поразка була в першому колі, тому в Києві ми повинні взяти реванш.

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У нас хоч і маленькі, але шанси на вихід є. Це збірна, тут зібрані найкращі. І щоб довести, що ми достойні тут грати, ми повинні вигравати кожен матч", – сказав Олександр Сирота у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, у першому колі румуни перемогли з рахунком 3:0. Сьогодні, 9 жовтня, збірна України U-21 знову протистоятиме одноліткам із Румунії. Матч відбудеться на Оболонь-Арені. Початок о 18:30.

Україна U-21 – Румунія U-21: анонс матчу відбору до Євро-2021