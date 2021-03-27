"Гра з Францією вже в минулому. Зараз готуємося до Фінляндії. Кожен суперник грає по-різному, і ми підлаштовуємось.

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Настрій, звичайно, бойовий. У збірній так завжди. Я тут уже вдруге. У збірній України ідеальна атмосфера, всі хлопці чудово спілкуються один з одним, тому все супер. Фінляндія – непроста команда, будемо битися до кінця. Ми це знаємо і готуємося", – зізнався Сирота у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 28 березня, на підопічних Шевченка очікує протистояння з Фінляндією, стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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