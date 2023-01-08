Сирота освідчився коханій – захисник Динамо поділився романтичними кадрами
Оборонець "біло-синіх" Олександр Сирота вирішив покінчити з холостяцьким життям.
Захисник Динамо Олександр Сирота зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. Майбутня дружина 22-річного футболіста відповіла згодою, похизувавшись каблучкою на безіменному пальці.
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Пам'ятними фото гравець похизувався на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Пару в коментарях вже привітали деякі футболісти, зокрема півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко.
Нагадаємо, Сирота – вихованець Динамо. У поточному сезоні він провів за киян 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 мільйони євро.
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