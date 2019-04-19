Сирота: А Луческу є на поштовій марці, як Лобановський?

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота розповів про зустріч з Володимиром Безсоновим, який подарував йому випущену "Укрпоштою" марку із зображенням Валерія Лобановського.

"Завжди радий зустріти легенду, який презентував марку з великим Лобановським. А Луческу є на поштовій марці?", – написав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

"Укрпошта" випустила марку із зображенням Лобановського

Нагадаємо, раніше Мірча Луческу висловив сумнів на рахунок доцільності включення українського фахівця в топ-10 кращих тренерів клубів в історії за версією France Football.

Луческу: Мене здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football