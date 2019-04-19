toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЄВРОПИ НАПОЛІ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сирота: А Луческу є на поштовій марці, як Лобановський?

12:18 320 Читать на русском
Сирота: А Луческу є на поштовій марці, як Лобановський?
Святослав Сирота / facebook Святослава Сироти

Екс-президент ПФЛ Святослав Сирота розповів про зустріч з Володимиром Безсоновим, який подарував йому випущену "Укрпоштою" марку із зображенням Валерія Лобановського.

"Завжди радий зустріти легенду, який презентував марку з великим Лобановським. А Луческу є на поштовій марці?", – написав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

"Укрпошта" випустила марку із зображенням Лобановського

Нагадаємо, раніше Мірча Луческу висловив сумнів на рахунок доцільності включення українського фахівця в топ-10 кращих тренерів клубів в історії за версією France Football.

Луческу: Мене здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football

Теги
Володимир Безсонов Динамо Динамо Святослав Сирота Валерій Лобановський Мірча Луческу Мірча Луческу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру
    Ліга Європи — 18 квіт6835 Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру
8
год
:
22
хв
Ліон
21:45
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук