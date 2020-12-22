Екс-голкіпер ПСЖ Сальваторе Сірігу близький до того, аби покинути одного з аутсайдерів Серії А.

Голкіпер Торіно Сальваторе Сірігу може продовжити кар'єру в Ромі.

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За повідомленням видання Gazzetta dello Sport, у таборі "вовків" незадоволені грою Пау Лопеса та Антоніо Міранте. Клуб хотів би віддати Лопеса в оренду в січні. Якщо такий варіант буде можливий, римляни спробують придбати Сірігу на позицію першого номера.

Нагадаємо, Сірігу після переходу з ПСЖ провів за "биків" 131 матч, пропустивши при цьому 186 голів. Контракт 33-річного кіпера з туринцями чинний до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6,5 млн євро.

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