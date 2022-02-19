Півзахисник Сьйона Маркос Робсон Сіпріано, права на якого належать Шахтарю, має варіанти з повноцінним відходом з донецького клубу.

Сьйон має намір активувати опцію викупу Сіпріано, який належить Шахтарю, – швейцарці готові заплатити 1,5 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Втім, у перегони включився Андерлехт, який готовий придбати бразильця влітку – сторони вже ведуть переговори.

Додамо, що Сіпріано провів 21 поєдинок за Сьйон у поточному сезоні, в яких відзначився 1 асистом. У Шахтарі він виступав з 2018 по літо 2021 року.

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