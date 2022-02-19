Сіпріано може залишитись у Сьйоні – Шахтар отримав ще одного претендента на гравця
21:02 - Читать на русском
Півзахисник Сьйона Маркос Робсон Сіпріано, права на якого належать Шахтарю, має варіанти з повноцінним відходом з донецького клубу.
Сьйон має намір активувати опцію викупу Сіпріано, який належить Шахтарю, – швейцарці готові заплатити 1,5 млн євро, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
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Втім, у перегони включився Андерлехт, який готовий придбати бразильця влітку – сторони вже ведуть переговори.
Додамо, що Сіпріано провів 21 поєдинок за Сьйон у поточному сезоні, в яких відзначився 1 асистом. У Шахтарі він виступав з 2018 по літо 2021 року.
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