Сіпріано: Готовий грати на будь-якій позиції, бо Шахтар – це ворота в Європу

Бразильський легіонер донецького Шахтаря Маркос Сіпріано прокоментував рішення Луїша Каштру задіяти його на позиції лівого захисника в матчі 11-го туру УПЛ проти Колоса (6:0).

"Для мене не складе проблем зіграти зліва в захисті, тому що я виступав на цій позиції в 13 років. Я зіграв на цій позиції в товариському матчі, все пройшло дуже добре, мене всі хвалили. Потім мене запитали, чи хочу я грати на цій позиції. Оскільки я вже грав там, мені не важко. Просто ще одна позиція, на якій можу зіграти. Футболіст повинен вміти грати незалежно від місця на полі.

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Я показую свій найкращий футбол в якості вінгера або крайнього захисника. Це не проблема для мене. Я готовий грати 90 хвилин. Це тільки початок, тепер потрібно завоювати місце в складі.

Мені дуже корисно грати за Шахтар. Це клуб, який всі в Європі поважають, всім подобається на нього дивитися, тому що тут грає багато хороших гравців. Шахтар – великі ворота в Європу і до мрій. Щороку він грає в ЛЧ і стає чемпіоном України", – цитує Сіпріано ESPN.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Шахтар влітку 2018-го року з Сан-Паулу. В цьому сезоні він провів 2 матчі в УПЛ.

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