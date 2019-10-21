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Сіпріано: Готовий грати на будь-якій позиції, бо Шахтар – це ворота в Європу

14:14 746 Читать на русском
Сіпріано: Готовий грати на будь-якій позиції, бо Шахтар – це ворота в Європу
Маркос Сіпріано / ФК Шахтар

Бразильський легіонер донецького Шахтаря Маркос Сіпріано прокоментував рішення Луїша Каштру задіяти його на позиції лівого захисника в матчі 11-го туру УПЛ проти Колоса (6:0).

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Для мене не складе проблем зіграти зліва в захисті, тому що я виступав на цій позиції в 13 років. Я зіграв на цій позиції в товариському матчі, все пройшло дуже добре, мене всі хвалили. Потім мене запитали, чи хочу я грати на цій позиції. Оскільки я вже грав там, мені не важко. Просто ще одна позиція, на якій можу зіграти. Футболіст повинен вміти грати незалежно від місця на полі.

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Я показую свій найкращий футбол в якості вінгера або крайнього захисника. Це не проблема для мене. Я готовий грати 90 хвилин. Це тільки початок, тепер потрібно завоювати місце в складі.

Мені дуже корисно грати за Шахтар. Це клуб, який всі в Європі поважають, всім подобається на нього дивитися, тому що тут грає багато хороших гравців. Шахтар – великі ворота в Європу і до мрій. Щороку він грає в ЛЧ і стає чемпіоном України", – цитує Сіпріано ESPN.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Шахтар влітку 2018-го року з Сан-Паулу. В цьому сезоні він провів 2 матчі в УПЛ.

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