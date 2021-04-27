"Я не люблю осуджувати інших людей. Не мені це робити. У кожного є право говорити те, що він хоче. Я перший користуюся цим правом. Ні в якому разі я не хотів би, щоб хтось обмежував мою свободу слова.

Аньєллі дав привід для чуток про зміну Пірло – все через перегляд фіаско Ювентуса з екс-наставником туринців

Батьки прищеплювали мені ці ідеї. Особливо – слухати інших. Але я думаю, що всьому є межа. І вже деякий час її постійно перетинають.

Мені 17 років, і я щодня отримую повідомлення такого роду. Не через те, що я роблю щось особливе, а просто тому, що я син тренера, який не може зробити так, щоб всім все подобалося. Напевно, це моя "провина". Напевно, тому мені погрожують смертю і пишуть образи щодня.

Хотів би попросити вас на секунду поставити себе на моє місце і задатися питанням: "А як би почувався я?" – написав Ніколо в Instagram та додав скріншот повідомлення з побажанням смерті собі та батькові.

Нагадаємо, Пірло очолив Юве влітку. Туринці вилетіли з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, а після 33-х турів Серії А Ювентус розташувався на 4-й сходинці.

Перегони кульгавих в Іспанії, Гвардіола відсалютував Кройфу, тривожне мовчання Роналду – огляд вікенду