"Сину доведеться все літо працювати на цей штраф", – мати горе-стрікера вибачилась за інцидент у матчі Барселони

Мати фаната, який ледь не зірвав поєдинок між Мальоркою та Барселоною, спробувала пояснити мотиви сина.

"Моя дитина не знала, що робить. Я хочу попросити вибачення від свого імені. Я мати-одиначка з трьома дітьми і поганим матеріальним становищем. Це більше не повториться.

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Поліція подзвонила мені, сину доведеться працювати все літо, щоб заплатити за цей штраф. Мій син все ще дитина і перебував під впливом своїх друзів", – цитує жінку Cuatro.

Нагадаємо, під час матчу 28-го туру Ла Ліги юний вболівальник вибіг на поле, щоб зробити селфі з Мессі. Ла Ліга жорстко відреагувала на цей інцидент через порушення медичного протоколу і планує позиватись до суду на стрікера.

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