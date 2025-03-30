"В Україні триває війна вже четвертий рік, і для мене не зовсім зрозуміла ситуація, коли наші хлопці грають у футбол. Так, можна говорити, що це все для людей, яким зараз нелегко, для воїнів, але це дуже складно, коли треба перемикатися з огляду на те, скільки в Україні гине мирних людей. А щодо безпосередньо гри, то в першому поєдинку наша збірна мені сподобалася, а ось матч в Генку, м’яко кажучи, залишив багато запитань. Практично вся гра йшла на одні ворота. Результат говорить сам за себе.

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Я спостерігаю за збірною України, і в мене складається враження, що ми не маємо єдиного колективу. Так, за іменами команда непогана, але немає, як мені здається, згуртованості, всі самі по собі, кожен зі своїми думками. Вважаю, що й у тренерському штабі є проблеми: одного беруть, іншого не беруть, третього ставлять. Я можу помилятися, але така думка складається зі сторони.

І якщо чесно, я не здивований, що збірна України програла цей матч, хоча якщо говорити про двоматчеве протистояння, то "синьо-жовті" могли досягти і більшого", – сказав Пасулько в інтерв’ю Українському футболу.

До слова, Віктор Пасулько разом зі збірною Радянського Союзу здобував срібні медалі чемпіонату Європи 1988 року у ФРН.

Нагадаємо, збірна України поступилася команді Бельгії з рахунком 4:3 за сумою двох матчів та не змогла пробитися в елітний дивізіон Ліги націй.

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