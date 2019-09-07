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Сініша Міхайловіч пропустить матч з Брешією через початок другого курсу хіміотерапії

16:40 75 Читать на русском
Сініша Міхайловіч пропустить матч з Брешією через початок другого курсу хіміотерапії
Сініша Міхайловіч / AP

Наставник італійського клубу продовжує боротьбу з важкою недугою.

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч, який бореться з лейкемією, не керуватиме командою у матчі 3-го туру чемпіонату Італії з Брешією 15 вересня. 50-річний сербський фахівець в цей час буде проходити другий курс хіміотерапії, повідомляє Gazzetta dello sport.

Міхайловіч бореться з важкою хворобою – фахівець розпочав курс хіміотерапії

Міхайловічу діагностували агресивну форму лейкемії цього літа і він уже пройшов перший курс лікування. Незважаючи на хворобу, Сініша спостерігав за тренуваннями Болоньї і спілкувався з футболістами, а на початку сезону був присутній навіть на тренерській лаві у матчах з Вероною (1:1) і СПАЛ (1:0). Лікарі дозволили тренеру провести кілька тижнів з дружиною і дітьми.

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Теги
Італія Брешія Брешія Болонья Болонья Серія А Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч
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