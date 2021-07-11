Ліонель Мессі має неймовірну домашню підтримку. Це вкотре підтвердили його сини, які палко вболівали за Аргентину.

"Альбіселесте" здолали Бразилію у фіналі Копа Амеріка-2021 (1:0). Першій з 1993 року великій перемозі раділа більшість Аргентини, діти Мессі не були виключенням.

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Після матчу вони заспівали пісню на честь тріумфу батька і Ко. "Вперед Аргентино, вперед", – наспівували Тьяго, Матео і Чіро. Все це Антонелла Рокуццо, дружина Лео, зафільмувала на телефон та поділилась відео у своєму Instagram.

Зауважимо, для самого Мессі трофей Копа Амеріка – перший серйозний у футболці збірної Аргентини.

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