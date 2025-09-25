У цій грі з Хаддерсфілдом за "містян" дебютували три гравці. Двома з них виявилися брати Хескі – 17-річний вінгер Ріган і 19-річний півзахисник Джейден. Про це інформує ВВС.

Обидва гравці є синами колишнього нападника Лестера, Ліверпуля, Бірмінгема, Вігана, Астон Вілли та збірної Англії Еміля Хескі. Найбільше він запам'ятався виступами за "червоних", провівши за них понад 150 матчів.

Наразі 47-річний Хескі є радником правління клубу Аполлон з Лімасола.

