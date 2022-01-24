Мюнхенці забили у ворота берлінців аж 6 м'ячів за весь поєдинок, але перший та останній були скасовані після переглядів VAR через офсайд та гру рукою відповідно. Герта відзначилась лише раз.

Баварія розгромила Герту, скориставшись дитячими помилками берлінців, РБ Лейпциг впевнено здолав Вольфсбург

У матчі було чимало помилок: результативні паси на суперників від кіпера "Старої леді" Алєксандера Шволова та захисника "ротен" Дайота Упамекано, а також хиби оборони берлінців при стандартах.

Баварія завдяки перемозі закріпила лідерство і набрала 49 пунктів, а Герта з 22-ма очками залишилась 13-ю.