"Це була справді важка гра. Перший тайм розпочали добре, домінували, але потім десь підсіли, та другий тайм вже було важко, бо ми були без м'яча. Було важко, але ми виграли, це найголовніше. На цьому турнірі головне брати очки, і ми їх взяли.

Південна Корея U-20 – Україна U-20 – 1:2 – відео голів переможного матчу команди Михайленка на ЧС-2025

Завдяки чому Республіка Корея тиснула на нас? Бо ми підсіли. Забили два м'ячі, та десь був момент у першому таймі, коли ми підсіли. Через це воно пішло ось так.

Зв'язка з Пищуром (зріст понад 2 м)? До гри відпрацьовували це, знали, що він високий, десь може нав'язати боротьбу – так і вийшло. Відпрацьовували подачі, запускати "черпачки" на нього – так і забили другий гол", – цитує Синчука Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що Синчук відкрив рахунок на 13-й хвилині матчу, а також взяв участь в атаці, яка завершилася другим голом у ворота Південної Кореї.

До слова, Україна у другому турі ЧС-2025 зіграє проти Панами у вівторок, 30 вересня, Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

