Монреаль зіграв внічию з Форджем (2:2) у чвертьфіналі канадського Чемпіоншипу. Результат та відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Чемпіоншип, Канада

Монреаль – Фордж – 2:2 (перший матч 0:1)

Голи: Овусу, 58, 90+5 – Боржес, 79, Беккер, 82

Мессі приніс перемогу Інтеру Маямі – Лео оформив другий дубль поспіль, українець долучився до розгрому

Монреаль після поразки від Інтера Маямі не зміг пробитися до півфіналу Чемпіоншипу, зігравши внічию з Форджем та програвши з загальним рахунком 2:3.

По перерві Овусу вивів свою команду вперед, але надії на овертайм розтанули після гола Боржеса, а потім Монреаль пропустив ще раз.

Геннадій Синчук з'явився на полі напочатку другого тайму. Українець взяв участь у другому голі, підтримавши атаку своєї команди. Утім, ці старання були марними. Монреаль не зумів пробитися до півфіналу.