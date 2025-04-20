В МЛС відбулися матчі 9-го туру, в якому взяли участь і українці. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 9-й тур

Остін – Лос-Анджелес Гелаксі – 1:0

Голи: Васкес, 81

Вилучення: Хінес-Іке, 90+2 (Остін)

Нереалізований пенальті: Васкес, 67

Коламбус Крю – Інтер Маямі – 0:1

Голи: Кремаскі, 30

Монреаль – Орландо – 0:0

Портленд – Лос-Анджелес – 3:3

Голи: Мора, 8 (пен), 66, Морено, 42 – Жиру, 45, Мартінес, 64, Буанга, 90 (пен)

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Олександр Сваток допоміг Остіну здобути важку перемогу над Лос-Анджелес Гелаксі. Єдиний гол у матчі забив Васкес на 81 хвилині. Утім, нападник мав шанс оформити гол раніше, але не реалізував пенальті у середині другого тайму. Сваток відіграв весь матч, точність його передач склала 91%. На 73 хвилині у Олександра був шанс відзначитися, але голкіпер ста на заваді.

Коламбус Крю програв Інтер Маямі. Ліонель Мессі другий матч поспіль не може оформити результативну дію, вперше у поточному сезоні. Автором переможного гола став Кремаскі. Євген Чеберко з'явився на полі лише у другому таймі. Українець вразив своєю точністю передач (100%). Двічі захисник намагався пробити по воротах, але всі його удари були заблоковані.

У складі Монреаля з перших хвилин вийшов Геннадій Синчук. Утім, українець не зумів допомогти команді перемогти, у підсумку лише нічия з Орландо. Геннадій має три вдалих спроби дриблінгу, виграв сім єдиноборств, але в атаці майже нічого не продемонстрував.

Лос-Анджелес розписав видовищну нічию з Портлендом, але без участі Артема Смолякова. Українець третій матч поспіль не отримує ігрового часу. Олів'є Жиру у матчі відзначився фантастичним голом зі штрафного на 45 хвилині. А нічию для Лос-Анджелеса приніс Буанга, який реалізував пенальті на 90 хвилині.