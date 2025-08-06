У матчі третього туру північоамериканського Кубка ліг Монреаль Геннадія Синчука поступився Пуеблі – 1:2. Український вінгер вийшов у старті канадського клубу та відіграв 45 хвилин.

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Впродовж матчу Синчук мав декілька можливостей, щоб забити гол, а наприкінці першого тайму пройшовся з м'ячем та пробив у дальній кут. Після небезпечного моменту американські коментатори висловили своє захоплення грою українського вінгера.

Додамо, що у травні Геннадій Синчук отримав важку травму – перелом ноги, проте зміг швидко повернутися та показувати високий рівень гри. Після свого відновлення Синчук опублікував допис в Instagram з написом "Важкі часи роблять тебе сильнішим". На публікації футболіста зображено його рукостискання з Ліонелем Мессі під час матчу проти Інтер Маямі.

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