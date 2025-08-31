Українські легіонери індивідуально провели не надто вдалий день в МЛС. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

МЛС, матчі команд з українцями

Нью-Йорк РБ – Коламбус Крю – 0:0

Торонто – Монреаль – 1:1

Голи: Осоріо, 89 – Сілі, 84

Остін – Сан-Хосе Ертквейкс – 3:1

Голи: Букарі, 12, Узуні, 33, Вілсон, 77 (аг) – М'юні, 53

Євген Чеберко вп'яте поспіль сидів на лаві запасних Коламбуса. Тривожна тенденція почалася після невдалого матчу Кубка ліг проти Толуки (2:3), а тепер триває і в МЛС. Сьогодні український центрбек вийшов на 20 хвилин і допоміг команді зафіксувати нульову нічию проти Нью-Йорк РБ. Коламбус не може виграти 4 тури поспіль, ризикуючи випасти із зони плей-офф.

Геннадій Синчук розпочав у старті канадське дербі проти Торонто, але за годину свого ігрового часу не вразив. Вінгер Монреаля отримав одну з найгірших оцінок у складі обидвох команд. Вже після заміни Синчука сталося все найцікавіше – партнери українця опинилися попереду, але за 5 хвилин розгубили перевагу. Монреаль і Торонто плетуться серед аутсайдерів Східної конференції.

Олександр Сваток відіграв повний матч за Остін. Техасці впевнено розібралися зі Сан-Хосе, хоча єдиний пропущений відбувся якраз за випадкового сприяння українця. Сваток хотів заблокувати удар, але м'яч зручно відскочив до М'юні. Остін все ж переміг і застрибнув у зону плей-офф Західної конференції.

