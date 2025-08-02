Кубок ліг

Коламбус Крю – Пуебла – 3:1

Голи: Мейнехе, 14, Россі, 16, Еррера, 39 – Лосано, 45+1

Толука – Монреаль – 2:1

Голи: Ангуло, 23, Паулінью, 26 – Моралес, 20

Лос-Анджелес – Пачука – 1:1 (по пен. 4:2)

Голи: Буанга, 10 – Монтіель, 32

Вилучення: Ордас, 29 – Кадіс, 83

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Коламбус Крю переміг Пуеблу з рахунком 3:1. Ще до 20 хвилини команда Чеберка встановила перевагу над суперником у два м'ячі. Сам Євген з'явився на полі лише у другому таймі. Українець зробив два виноси, виграв два єдиноборства, а точність його передач склала 96%.

Монреаль програв Толуці. Геннадій Синчук вийшов у стартовому складі і відзначився дебютним асистом за канадців, подавши класно кутовий. Утім, не судилося Монреалю перемоги. Толука оформила два голи за три хвилини, а Паулінью забив шедевр бісіклетою.

Лос-Анджелес в другому матчі поспіль вирішував все у серії пенальті. На цей раз з Пачукою. Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявився клуб Смолякова. Артем зіграв лише 23 хвилини.